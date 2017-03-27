MLB》卓奧特提議新制度 裁判讚有腦
天使隊強打「神鱒」卓奧特在春訓時提出一個意見，讓資深主審在春訓的比賽只工作5至6局，剩下的局數交給小聯盟的年輕主審負責。由於春訓的勝負不重要，這可以讓年紀較大的資深主審調節體力，也使年輕主審吸收更多經驗。
卓奧特認為，春訓原本就有很多小聯盟球員獲得上場機會，乾脆主審也比照辦理，讓小聯盟的年輕主審於資深前輩的監督下獲得磨練機會。裁判們十分欣賞卓奧特的意見，他們表示「卓奧特說的很有道理，他總是能細心觀察球場的所有事務。」小聯盟主審平日很少有機會參與大賽，這是讓他們提前接觸大聯盟球員的良機。
(中時電子報)
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