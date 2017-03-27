北部東北部氣溫低 東半部零星雨

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氣象局表示，大陸冷氣團影響，北部及東北部氣溫較低，白天起大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫回升；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，東半部地區有零星短暫雨。

中央氣象局指出，今天清晨為大陸冷氣團冷空氣最強的時候，北台灣最低溫下探攝氏12、13度，中部14度左右，其他地區16至18度，提醒民眾仍要注意保暖；今天由於水氣轉乾，各地大多為多雲到晴，只有東半部地區有零星短暫雨，白天起冷氣團減弱，氣溫回升，北部、東半部高溫回升到21到24度，中南部回升到26、27度，日夜溫差較大。

氣象局表示，今天中部及雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），其他地區及外島良好至普通等級。

指標污染物為細懸浮微粒，詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060327

(中央社)