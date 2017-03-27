冷氣團再襲！板橋低溫11.4度

今晨為此波大陸冷氣團冷空氣最強的時候。（本報系資料照）

今天（２７日）清晨為此波大陸冷氣團冷空氣最強的時候，板橋低溫僅１１.４度、新竹也只有１０.１度，中部１４度左右，其他地區１６至１８度，白天起冷氣團減弱，氣溫回升，北部、東半部高溫回升到２１到２４度，中南部回升到２６、２７度，日夜溫差較大，提醒您留意溫度變化適時調整衣著。

根據中央氣象局資料顯示，由於水氣轉乾，今天各地大多為多雲到晴的天氣型態，只有東半部地區有零星短暫雨。而週二（２８日）至週四（３０日）這幾天天氣較穩定，各地大多是多雲到晴的天氣，但到了週五（３１日）又將有鋒面通過，隨後大陸冷氣團南下，屆時北臺灣天氣將轉涼；全臺都有降雨的機率。

氣象局預估，清明連假的前半段（４月１日、２日）將在大陸冷氣團的影響之下，天氣濕冷，連假的後半段（３日、４日）及下週三（５日）冷氣團減弱，天氣穩定，溫暖舒適。

另外，提醒大家，今天東北風偏強，臺灣沿海及空曠地區易有８至９級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，海邊活動及海上作業請別注意安全。

至於空氣品質方面，今天中部及雲嘉南地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，高屏地區為紅色警示(對所有族群不健康)，其他地區及外島良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)