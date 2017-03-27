陳偉殷老毛病不改 對手頻敲全壘打

台灣左投陳偉殷在美國職棒大聯盟（MLB）邁阿密馬林魚隊的第一季被打太多全壘打，這個老毛病至今持續令他頭痛。

馬林魚官網報導，今天馬林魚與聖路易紅雀隊的春訓熱身賽，馬林魚終場0比3敗北，陳偉殷主投5局83球，有58球為好球，奪三振3次，被敲兩支紅不讓在內共7支安打失3分，責失2分，承擔敗投責任。

總計陳偉殷在熱身賽已被轟出6支全壘打，戰績0勝3敗。

美聯社報導，陳偉殷透過翻譯表示：「我想我已準備好迎接球季，但我仍有被打全壘打的老毛病。我的控球失準，但除此之外，我覺得一切都相當不錯。」

陳偉殷在打擊上倒是有亮點，5局上他擊出一支內野安打，幫助隊友推進至二壘，當他回到休息區時，拿到球的陣中投手柯勒（Tom Koehler）還說要把這顆具有紀念價值的球放在殷仔的置物櫃。

陳偉殷生涯例行賽至今共50個打數，尚未有安打演出。

陳偉殷屬於飛球型投手，效力巴爾的摩金鶯隊最後一年先發31場，被擊出28支全壘打；2016年球季前，他以自由球員身分與馬林魚簽約，上季22場先發遭轟22支紅不讓，繳出5勝5負、防禦率4.96的成績。

陳偉殷預計4月1日再投一場熱身賽，對手是底特律老虎。新球季他將在馬林魚的第4戰對紐約大都會隊先發上陣，時間是台灣時間4月8日上午7時。1060327

(中央社)