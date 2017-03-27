少女穿緊身褲被禁止登機？聯合航空澄清

今天早晨有網友在推特發文寫道，聯合航空公司從丹佛飛往明尼阿波利斯航班，兩名少女因為穿著緊身褲而被禁止登機，引起網路熱議。

但聯航稍後回應表示，這兩名女孩是享有免費或折扣搭機福利的員工眷屬，她們的服裝明顯不符公司規定。

推特用戶華茲（Shannon Watts）26日早晨發文指出，聯合航空公司（United Airlines）預訂7時55分從丹佛起飛，要前往明尼阿波利斯的215號航班，登機門的工作人員禁止穿著緊身褲的少女登機，「難道是因為不准穿彈性纖維的布料嗎？」

她接著寫道，這名聯航女性員工要求少女必須在緊身褲上面加罩洋裝，否則就不准登機，「聯航從何時開始監督起女性的穿著了？」這名女性員工也說，規則並不是她訂的，只是遵循公司規定而已。

華茲質疑：「我猜聯航是不准婦女穿運動服裝吧？」她的連續幾篇推文，引起網友熱烈討論，媒體報導也紛紛轉載。在她後來發表的推文中則寫道，兩名少女更換衣服之後，已經獲准登機。

後來聯合航空透過推特對華茲發表回應寫道：「感謝妳當我們的眼睛與耳朵。今天上午這兩位乘客是聯航的通行乘客（pass travelers）。我們對於通行乘客訂有服裝規定，因為他們飛航的時候代表著聯合航空公司。」聯合航空的通行乘客指的是公司員工或員工眷屬，享有免費搭機或機票折扣等福利。

面對媒體詢問，聯合航空發言人蓋林（Jonathan Guerin）證實，26日上午確實有兩名少女一度被禁止登機，原因是她們持員工通行證件搭機，而且「她們的穿著打扮並不符合公司有關搭機福利的服裝規定。」

蓋林進一步表示，根據聯合航空內部明文規定，使用通行福利搭乘班機時，禁止穿著緊身褲。他同時強調，一般乘客如果穿緊身褲或瑜珈褲，並不會遭到拒絕登機。1060327

(中央社)