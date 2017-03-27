日式拉麵新物種 琉球新麵-通堂今起來台快閃

〈琉球新麵-通堂〉的菜單上有「男人麵」與「女人麵」，此次來台快閃只供應用豚骨濃湯熬製的3種口味「男人麵」。(圖／琉球新麵-通堂）

來台快閃的〈琉球新麵-通堂〉，目前在沖繩已有5家連鎖門市，是赴日遊客口 中的觀光美食名店。（圖／琉球新麵-通堂）

沖繩原本沒有拉麵，只有「沖繩麵」，是〈琉球新麵-通堂〉創立之後，才有了「屬於沖繩獨有的拉麵」。（圖／琉球新麵-通堂）

〈琉球新麵-通堂〉定位為「拉麵居酒屋」，菜單上除拉麵外，還有很多琉球特色常民美味可以選擇。（圖／琉球新麵-通堂）

〈琉球新麵-通堂〉受到沖繩當地人與觀光客喜歡，除了是因為美味外，另一關鍵是親民超值。（圖／琉球新麵-通堂）

〈琉球新麵-通堂〉的店裝非常庶民，拉近了與客人之間的距離。（圖／琉球新麵-通堂〉

一波一波又一波，來台搶市的日本人氣拉麵數不完！繼引進日本旭川拉麵名店〈梅光軒〉之後，裕毛屋二代經營者又將引進沖繩拉麵名店〈琉球新麵-通堂〉，並預計於今年暑假正式在台開設首家門市。而為配合沖繩縣政府產業振興公社台北事務所的推廣,〈琉球新麵-通堂〉並將自今（27）日起至4月16日於台北信義區統一時百貨B2美食街以快閃店形式快閃21天

〈琉球新麵-通堂〉快閃店只有12個客席座位，囿於面積實在很小、爐頭不夠，故快閃期間只能應招牌的「男人麵」，〈原味〉的每碗250元，〈辣味噌〉與〈黑蒜香淋油〉兩款每碗各280元，且每天只能限量供應500碗。雖然實在不過癮，但「拉麵控」可以趁此機會品味「琉球必嘗拉麵」的滋味。

又叫琉球的沖繩縣是日本唯一的亞熱帶地區，也是離台灣最近的日本國土，當地的特產很多，被視為沖繩觀光「必Buy」的名物則有鹽、黑糖和辣油。此外，當地的黑毛豬與石垣豬和鹿兒島豬屬同一品種，風味與口感絕佳，所以赴琉球觀光旅遊的不少台灣客也會慕名去吃用沖繩豬肉烤製的燒肉與漢堡。

沖繩原本沒有拉麵，只有「沖繩麵」，或又叫「琉球麵」。烹調多以湯麵為主，麵湯多用柴魚昆布湯加了醬油和豬肉同煮成湯頭，配料則簡單的用豬肉片、魚肉片，並灑點蔥花調味。豐盛一點的則會用豬腳、排骨搭配。另外，當地人也會在煮麵時加入不同蔬菜一起煮。

有感於拉麵是日本的「國民美食」，且日本各地都有代表性的拉麵，且橫濱甚至還有拉麵博館展售日本各地著名拉麵。為此，以居酒屋家並擁有多個餐飲品牌的沖繩著名餐飲集團Ryoji Family集團社長金城良次，於2001年創立了〈琉球新麵-通堂〉品牌，取名「琉球新麵」，就是要和傳統的「沖繩麵」區隔。如今〈琉球新麵-通堂〉在琉球當地已有5家連鎖門市，且因美味與超值，所以成為沖繩觀光美食。不少遊客與部落索性將該店稱為「通堂拉麵」。

一如日本各地拉麵都有自己的特色，堪稱「沖繩麵食新物種」的〈琉球新麵-通堂〉的拉麵麵條、湯頭和叉燒肉，亦有屬於自家的獨特風格，且和所有傳統的日式拉麵很不一樣。

傳統日本拉麵麵條煮過後會有點卷曲，〈通堂〉的麵條則細細長長且直挺挺的，吃在嘴裡特別的Q彈並帶有嚼勁。金城良次透露，除了中筋高筋的小麥麵粉、雞蛋、水與鹽巴外，〈

通堂〉的麵條製作時還摻了一點鹼粉，這是它吃起來口感特別Q彈的美味密碼。

〈通堂〉拉麵的湯頭有兩種，一種是濃厚滑口的豚骨濃湯，另一種則是相對清淡的鹽味雞湯。為了創造賣點，〈通堂〉將用豚骨濃湯煮出的麵稱為「男味」或「男人麵」，用鹽味雞湯煮出的稱為「女味」或「女人麵」，前者用黑色碗盛裝，後者則用紅碗。第一次看到菜單的人往往搞不清其中意涵，常誤以為指的是大小份量。

傳統豚骨拉麵的湯頭，熬煮時除了用豬骨外，還會加入豬背油增加香氣。湯質很重、味道也較鹹。而〈通堂〉的豚骨湯熬製時只用到豬骨，卻不會用到豬背油，故湯質較柔滑輕盈，「整碗湯喝完不會膩」，是其最大特色賣點。在講究健康食尚的今天，此不啻也是一大競爭優勢。

〈琉球新麵-通堂〉末式入台後將以「拉麵居酒屋」的定位出擊，菜單上除了拉麵外，還會有諸如〈豬肉〉、〈炒苦瓜〉和〈小魚豆腐〉等「琉球在地的黑白切」和家庭小料理可以點用。屆時，拉麵價位在200元至220元間，小菜訂價則在100元至120元不等，且不收服務費，非常親民。

(工商)