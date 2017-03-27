東京拉麵之王姐妹店 豚骨一燈3／29統一時代百貨開賣

〈一燈白豚拉麵〉的湯頭是用豬骨熬煮14小時，湯色乳白、喝後會黏嘴，代表湯內質富含膠質。（圖／姚舜攝）

〈辛十二香拉麵〉的湯頭，是坂本幸彥專為台灣市場研發熬製，用了清高湯與3種醬油、5種味噌和10多重辛香料，味道與口感極富層次。（圖／姚舜攝）

〈豚骨魚介沾麵〉的沾醬是用豚骨和4種魚乾熬煮濃縮製成，味道非常香濃醇厚。（圖／姚舜攝）

〈麵屋一燈〉的叉燒肉是用Sous-vide法作的，而〈豚骨一燈〉叉燒肉則是蒸煮烹調。（圖／姚舜攝）

酥炸〈廣島牡蠣〉是將清甜的廣島生蠔沾麵衣裹炸，可單點，也可以搭配任何主餐以套餐供應。（圖／姚舜攝）

〈嫩焙牛肉丼〉是將澳洲和牛翼板 肉Sous-vide後切片，配米飯供應，調味醬是用洋蔥、薄口醬油、糖和胡椒調製。（圖／姚舜攝）

〈東京雞飯〉類似〈雞肉茶泡飯〉，是大量雞骨和雞瓜熬製的雞湯，味道香濃醇厚。（圖／姚舜攝）

位在統一時代百貨B2的〈豚骨一燈〉，有52個座位，裝潢很簡約。（圖／姚舜攝）

〈豚骨一燈〉店內牆上有「一燈照隅，萬燈照國」的字樣，強調「利他」精神。（圖／姚舜攝）

〈豚骨一燈〉的每張餐桌上都備有橡皮筋，長髮女性客人吃麵時可以將頭髮暫時綁起來，是一「小貼心服務」。（圖／姚舜攝）

又有日本拉麵品牌來台開店！繼去年引進有「東京拉麵之王」之稱的〈麵屋一燈〉拉麵，並在台北中山商圈開設整幢的旗艦館，且創下每天翻桌8至10次的高迴轉率之後，信泰企業再度引進〈麵屋一燈〉姐妹品牌〈豚骨一燈〉拉麵，以店中店型式開在台北信義區統一時代百貨B2美食街的新店，並將於3月29日正式開賣。挾〈麵屋一燈〉的人氣知名度，預料〈豚骨一燈〉亦將吸引不少台灣「拉麵控」前往一試。

為了新店開幕，在日本有「拉麵鬼才」之稱的〈麵屋一燈〉創辦人坂本幸彥將親自來台，同時自3月29日起3月31日止，每天前5位到〈豚骨一燈〉用餐消費的客人，都會得到坂本幸彥親筆簽名致贈的「台灣初展店紀念碗」。

同樣都是坂本幸彥創立的拉麵品牌，〈豚骨一燈〉拉麵的麵條和〈麵屋一燈〉的麵條，都是用日本進口麵粉並以榮斯萊斯級拉麵製麵機製造，但拉麵湯頭、招牌商品，以及菜單和訂價卻與〈麵屋一燈〉完全不同，此除展現了?本幸彥口味研發能力，也讓食客得以認識日本拉麵「一種拉麵，千滋百味」的多元姿采。

台灣年輕外食族「哈日」，促使餐飲業者拚命引進日本餐飲品牌入台，且近年入台的日本拉麵、烏龍麵或甜點品牌，多數都有「名店光環罩頂」。東一個冠軍、西一個金牌的，讓人眼花繚亂、好不熱鬧。而創立於2011年的〈麵屋一燈〉所以被稱為「拉麵之王」，是因為該品牌已連續7年被有「日本餐飲界奧斯卡」之稱的美食網平台〈Tabelog〉的網友票選為全日本Top 3的拉麵。今年，〈麵屋一燈〉又被選為第一名，證明該品牌在日本拉麵迷心中的地位。

除了〈麵屋一燈〉，?本幸彥在日本還創了〈豚骨一燈〉、〈煮干一燈〉、〈沾麵一燈〉與〈拉麵燈郎〉幾個不同拉麵品牌，每個品牌都各自定位、商品內容也各有特色。而所有的品牌都有一「燈」字，原因是?本幸彥認為，每一個努力勤奮工作的人都像一盞燈、一個發光體，若人人都能努力工作，整個國家社會就會強盛。所以，?本幸彥創的品牌門店內，牆上多會有日本佛教天台宗創始人最澄大師傳下來的經典名句「一燈照隅，萬燈照國」字樣，提醒店內工作人員與客人，為人處世不要忘了「利他」。

〈麵屋一燈〉的湯頭主要是用雞骨熬製，〈豚骨一燈〉的招牌商品之一〈一燈白豚拉麵〉，則是用豬骨熬了14小時，使骨內膠質盡出、湯色乳白後再來煮麵。而〈濃厚魚介拉麵〉和〈豚骨魚介沾麵〉則都是用豚骨湯再加入魚介熬製湯頭。

所謂「魚介」，就是魚類和貝類總稱。用這類海鮮熬湯，湯頭更鮮更甘甜，所以許多日本拉麵店會在豚骨湯內加了魚或蛤蠣熬湯，以增加鮮度與湯頭風味層次。而為了方便，現今多數拉麵店則會用以不同魚種風乾熟成的柴魚片或柴魚粉取代鮮魚，與豚骨湯勾兌熬製濃湯。

〈豚骨一燈〉的〈濃厚魚介拉麵〉 湯頭，就是用豚骨湯與鯖魚、鰹魚、沙丁魚等柴魚乾和特製魚粉一起以中火慢慢熬煮製成，湯質醇厚、味道濃鮮。至於〈豚骨魚介沾麵〉則是將濃湯再濃縮後熬煮成醬，讓客人以「過橋」形式將麵條沾附濃醬後再吃。

〈辛十二香拉麵〉湯頭是為台灣市場特別設計的「台灣限定」，這湯沒用到豚骨而是以清湯加了3種醬油、5種味噌，以及茴香、孜然、薑黃、豆?等10多種辛香料熬製，紅色湯汁味道濃郁，微微辣度卻不似麻辣湯般嗆口，也很獨特。

〈麵屋一燈〉拉麵上的叉燒肉，是將豬五花用sous-vide法低溫慢煮，而〈豚骨一燈〉則用傳統蒸煮法，肉質還是很柔嫩細致，且入口欲化，食客可以比較兩煮差異。

除了拉麵，〈豚骨一燈〉也可以點食用sous-vide法烹製翼板肉作出的〈嫩焙牛肉丼〉，搭配鮮濃雞湯以茶泡飯概念享用的〈東京雞飯〉。此外，客人可以單點酥炸的〈廣島牡蠣〉與〈唐揚雞塊〉等風味菜式，搭配主餐享用。

(工商)