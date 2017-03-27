美軍支持的部隊奪得IS的空軍基地
美聯社報導，美國支持的敘利亞庫德部隊「敘利亞民主力量」(Syrian Democratic Forces)，在美國提供大量的空中和地面支援下，從IS武裝團體手中奪得位在敘利亞北部塔布卡(Tabqa)的空軍基地(Tabqa)，這個基地就在IS的老巢拉卡(Raqqa)以西45公里，是相當重要的勝利。
塔布卡空軍基地原先屬於敘利亞政府，但是在2014年8月IS取得，不久之後該集團就在基地殺死了約兩百名政府軍，並開始透過基地的通訊網路，將他們的各種殘殺畫面在社交媒體上散播，震驚整個國際。因此塔布卡的收復，對於消滅IS是重要的進展。
此處也扼著敘利亞最大水源阿塞德湖(Assad Lake)的塔布卡大壩，壩體的結構安全相當重要，IS表示稱美軍的空襲已危害了水壩的結構，已造成水位的上升，他們已強迫拉卡的平民撤離，似乎是IS準備逃離拉卡的行前準備。不過美國領導的聯軍表示，他們的攻擊並沒有破大壩結構，這座水壩仍然十分安全。同時，一支有美國支持的敘利亞庫德族部隊已控制大壩北方的一座溢洪道，如果在必要的時候可以洩洪以緩解水壩壓力。
不過聯軍的攻擊行動確實造成許多民平民的傷亡，據英國的敘利亞人權觀察組織表示，在3月21日，拉卡外的曼蘇拉村，一座學校遭到聯軍空襲，使36名平民遇害，總計過去一周內，89名平民因聯軍空襲行動而喪生。
(中時電子報)
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