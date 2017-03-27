景福宮品歷史！跟著《鬼怪》遊韓國！

春暖花開，緊接著又是盛夏到來！喜歡看韓劇、愛逛街的你，何不來趟韓國之旅呢！韓劇《孤獨又燦爛的神-鬼怪》風靡全亞洲，主角孔劉四月也將來台辦見面會。話說韓劇裡出現的景點早已成為粉絲探訪打卡熱門之地。此外，景福宮慶會樓，4月起開放特別參觀。對此，韓國觀光公社也舉辦「京畿-仁川-首爾自由行宣傳說明會」，提供最新旅遊資訊、文化交流等，盼更多旅人造訪，體驗多元的韓國之旅！

韓國觀光公社日前表示，陸客縮減對南韓觀光業衝擊大，以最受影響的樂天酒店為例，房價就減少了30%，等於下殺7折。此外，近年來台韓之間交流頻繁，預估今年互訪人次可突破200萬人，未來也台韓航線、機位能增加機位，吸引台灣人赴韓國遊玩，品嚐美味料理、看韓劇、電影特色景點，用四季體驗不同的韓國之美。

對此，韓國觀光公社也在25日在台北文創大樓舉辦「京畿-仁川-首爾自由行宣傳說明會」，當天活動設有自由行講座區和韓流體驗館。自由行講座除了介紹京畿道、仁川與首爾三個地區旅遊資訊（如首爾旅遊新玩法ONE MORE TRIP）外，還有專業彩妝老師為您介紹2017韓國美妝趨勢。現場還有韓服體驗、、韓國傳統遊戲體驗、韓紙工藝DIY體驗等。

旅遊節目<食尚玩家>主持人-莎莎和林立雯，也將到現場與大家分享京畿道、仁川和首爾的私房景點及最夯韓劇《孤獨又燦爛的神-鬼怪》拍攝景點。

韓劇《鬼怪》。（圖片來源: TVN鬼怪電視劇官方網站）

由孔劉所主言的韓劇《孤獨又燦爛的神-鬼怪》席捲亞洲，的拍攝景點，除劇情精彩外，其拍攝地也成為熱門打卡點。韓國觀光公社也列表推薦相關拍攝地。如在鬼怪的秘密休息處的「大麥國度鶴苑農場」、是你把我召喚來的嗎？的「注文津防波堤」、被召喚至教堂的鬼怪「美里川聖地」、閲讀的鬼怪的「船橋舊書店街」、酒醉鬼怪的散步路「 青蘿湖水公園」等。

注文津防波堤。（圖取自「韓國觀光公社」官網）

此外，隨著春天腳步的到來，自4月起至10月底為止，景福宮慶會樓也將再度開放特別參觀。遊客可以在這座韓國最大的樓閣上，東覽景福宮全景，西賞仁王山景致。慶會樓是朝鮮時代接待外國使臣或君王為臣子舉辦宴會之處，平時限制參觀。

除了週二公休日之外，慶會樓特別參觀平日1天3場、週末1天4場，在專業導覽引領下進行約30~40分鐘的解說。特別參觀採電話預約制，只要事先預約並於當天購買景福宮門票入場，即可免費參觀

「旅行意味著改變，每一次都是新的開始。」希臘電影導演 安哲羅普洛斯（Theodoros Angelopoulos,1935~）如是說。從台北搭飛機到韓國首爾約兩小時，旅人就能體驗不一樣的韓國風情，不管是大啖泡菜、採買流行時尚、看名勝古蹟、跟著韓劇去旅行等！人生就是一場場旅行，現在就開始吧！

(中時電子報)