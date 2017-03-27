敘利亞聯軍擊退IS 奪回軍用機場

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美國力挺的敘利亞庫德族與阿拉伯士兵聯軍，今天經過一番激戰，從伊斯蘭國（IS）手中搶回並完全掌控敘國北部的塔布卡（Tabqa）軍用機場。

傳出此一捷報之際，敘利亞民主力量（SDF）正準備襲擊伊斯蘭國在敘利亞的實際首都拉卡（Raqa）。拉卡位在塔布卡以東約55公里。

聯軍發言人告訴法新社：「敘利亞民主力量完全控制塔布卡軍用機場，清除與掃雷行動正在進行當中，以充分確保機場安全。」

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory forHuman Rights）也證實，這座機場已由敘利亞民主力量攻下。1060327

(中央社)