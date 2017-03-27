康柏拜區喜獲第二子 依莎劇角色命名

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飾演福爾摩斯的班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）喜獲第二子，並為兒子取名莎士比亞筆下的英雄人物哈爾（Hal）。

「每日郵報」報導，班奈狄克康柏拜區39歲妻子韓特（Sophie Hunter）已於3月3日在倫敦的醫院產子，是兩人的第二個兒子。韓特於2015年產下長子克里斯多福（Christopher）。

消息指出，康柏拜區為兒子取名為哈爾，相信靈感是來自莎士比亞筆下人物「亨利五世」的小名「哈爾」。

報導指出，康柏拜區選擇這個名字也有可能是因為好友湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）。

康柏拜區和湯姆希德斯頓在2012年合演改編自莎劇「亨利五世」的英劇「空王冠」（The Hollow Crown），康柏拜區在劇中飾演理查三世，湯姆希德斯頓則飾演哈爾。

兩人自從在2010年合演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）電影「戰馬」（War Horse）後就結下深厚友誼。湯姆希德斯頓曾說，「我們是畢生摯交。」1060327

(中央社)