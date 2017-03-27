3月27日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●林鄭月娥凍蒜香港女特首

香港昨日舉行第5屆特首選舉，經1186名選舉委員投票後，獲得親北京建制派支持的前政務司司長林鄭月娥，在800張建制票中，拿下777票過半當選，得票率約65.51％，成為香港開埠176年來第一位女性行政長官。林鄭月娥將於7月1日香港回歸20周年當天就職，她強調，將懷著謙卑的心，與港人同行，團結社會，修補撕裂。

●年金改革案 預計周四通過 18％樓地板32160元 總統明拍板

行政院年金改革版本預計本周四提院會通過，未來領月退金的軍公教人員，可領18％「樓地板」，擬一律訂為3萬2160元，低於此標準者不會砍18％，本周二政委林萬億將向總統蔡英文報告，由小英總統做最後拍板。

●核二廠提前除役？本周是關鍵

景氣回春，接單旺盛，今年夏天尖峰負載用電預計成長3％，約110萬瓩左右，因此今夏供電仍吃緊。其中核二廠1號機格架工程審議案，3月底准駁與否成關鍵，若原能會本周拍板通過，台電6月上旬可完工，讓90萬瓩加入夏天供電行列，否則核二廠將形同提前除役。

重點要聞

●林鄭月娥777票 當選港首位女特首

第5屆香港特區行政長官（特首）選舉昨舉行，被視為北京力挺的香港政務司前司長林鄭月娥獲得777票勝出，成為香港1997年回歸後首位女特首，7月1日上任，任期5年。民調領先的財政司前司長曾俊華獲365票敗選。結果出爐後，有選舉委員忍不住落淚，也有人撐黃傘高呼：「我要真普選。」民主派議員炮轟北京操控選舉，讓支持率低的林鄭當選，民調高的曾俊華反而落敗，「林鄭得不到香港人的心，贏了選舉都沒有意思。」

●心靈狼師 逼正妹裸貼寶石性侵

心靈講師竟是狼師！北巿一名廚師在臉書打著「心靈講師」旗號，廣開心靈課程，吸引國立大學碩士生等三百多人參加，但他專挑正妹學員到摩鐵全裸「課後輔導」，他以七顆寶石貼在女學員身上，若寶石掉下來，就個別輔導並趁機性侵，還稱這是「心靈沉澱」；五名女學員報案，警依妨害性自主罪嫌送辦，檢方聲押獲准，檢警研判至少有二十餘名女學員受害。

●幫賣金紙 小三童：要當爸的雙腳

今年自強兒童獲獎者中，年紀最小的曾國豪讀小三，他母親去年因病過世，父親罹患小兒麻痺，懂事的曾國豪不僅擔任「小媽媽」角色，幫忙洗曬衣服、洗碗等家務，每到假日還陪爸爸坐著改裝機車去廟裡兜售金紙，他說：「要當爸爸的雙腳，不要讓爸爸那麼辛苦。」

重點要聞

●公教月退「樓地板」 訂32160元

年金改革相關修法草案陸續出爐，年金改革委員會在徵詢各界意見後，建議給予公教人員的基本老年生活保障的「樓地板」，應定為月退金三萬兩千一百六十元。年改會副召集人、政委林萬億表示，討論方案將在明天向蔡英文總統報告，可望由蔡總統正式拍板。全案若未來通過，個人月退俸若低於這個標準者，十八趴優存將不受年改影響。

●首位女特首 林鄭月娥：修補撕裂的香港

香港第五屆特區行政長官昨天選舉，在建制派和工商界支持下，前政務司長林鄭月娥當選，成為香港首位女性特首，將在七月一日上任。

●台南神祕古棺群 裸露在田裡

台南市南區有處神祕古棺群，一具具以蚵殼三合土砌成的石棺裸露在農田裡，沒有墳塋也沒有墓碑，傳說是荷治時期從中國來開墾的漢人，客死異鄉；台南市文資保護協會希望主管單位能夠會勘，了解是否有文資保存的價值。

重點要聞

●住院醫師每週80工時 8月上路

勞基法一例一休新制衝擊人力原本就吃緊的醫療院所，紛漲掛號費、關急診，甚或減少門診。陣痛期還未改善，衛福部已著手啟動受僱醫師也將納入勞基法的先期作業，衛福部醫事司公告，住院醫師每週八十八小時的工時先將降至八十小時，最快今年八月上路；可預見短期內醫師人力缺口恐怕加劇。

●住院醫師每週80工時 8月上路

勞基法一例一休新制衝擊人力原本就吃緊的醫療院所，紛漲掛號費、關急診，甚或減少門診。陣痛期還未改善，衛福部已著手啟動受僱醫師也將納入勞基法的先期作業，衛福部醫事司公告，住院醫師每週八十八小時的工時先將降至八十小時，最快今年八月上路；可預見短期內醫師人力缺口恐怕加劇。

●廚師變心靈狼師 私處滴蠟性侵50女

僅高職學歷的34歲廚師吳東融，才上了6堂心靈講座課程，竟然出師也當起「心靈導師」，開班教授心靈啟發課程，學員300多人，他名為啟發心靈，實則鎖定相貌清麗女學員，帶到摩鐵「課後調教」，還對裸體女學員的私處滴蠟油，說是讓她們「心情沉澱」，卻趁機猥褻和性侵，連國立大學正妹研究生也難逃毒手。警方粗估有50名女子遭染指，已接獲6名女子正式報案，新北地檢署依妨害性自主罪聲押吳嫌獲准，檢警呼籲受害者出面指控，揭發心靈狼師獸行。

(中時電子報)