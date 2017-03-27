戒掉臉書　重拾生活5大好處

戒掉臉書好處多多，可讓生活多5個正面改變喔！（達志影像/Shutterstock）

等公車、等紅綠燈、在餐廳等上菜，甚至是睡前，你是否總忍不住拿出手機上臉書？哈佛大學曾有研究指出，使用社群網站會帶來歡愉感使人上癮，讓人無法自拔，但根據國外網站《inc》報導，Successful Culture的創辦人與CEO Marissa Levin表示，親身實測後發現其實戒掉臉書好處多多，可讓生活多了5個正面改變喔！

1.更懂得享受生活

在臉書上總會看到朋友們打卡、拍照上傳放閃、遊玩等，看似光鮮亮麗的生活，因此經常會拿自己與他人比較，甚至覺得自己的生活不如別人精彩，也就是說常上社群網站，不僅會降低自己的信心讓人感到自卑，因而失去享受生活的能力。

2.更專注於工作

美國加州大學(University of California)研究指出，當工作到一半被打斷時，通常需要23分又15秒的時間才能重回工作崗位上，想要一心多用根本就是不可能的！而Marissa Levin表示，停止使用臉書後，讓她在工作上更專注且提高工作效率。

3.拉近朋友關係

Marissa Levin在停用臉書時曾擔心，是否因此失去許多朋友的聯繫，但其實她發現，透過電話或聚會、簡訊，可以讓朋友之間更加緊密，關係更貼近。

4.降低壓力

哈佛大學研究指出，持續接受正面訊息會造成壓力，而若你常使用臉書，會發現臉書上充滿各種正面訊息，但接觸過多的正面訊息可能會適得其反，讓你產生負面情緒，這是因為如果你未感受到真正的快樂或積極的情緒，恐怕會造成心理問題。

5.睡得更香甜

曾有研究指出，高達三分之二的受訪者表示，太常使用臉書會令人睡不好，因為在無意間會一直想檢查臉書的最新動態或按讚人數、通知等，另有一半的受訪者說，若不能使用臉書會令人感到焦躁。

(中時電子報)