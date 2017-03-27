新富市場再開張 尋找市場裡的庶民文化

新富町文化市場建築本體為馬蹄形。圖為北側弧形空間。（圖片提供／忠泰建築文化藝術基金會）

隱藏於台北萬華地區三水街市場裡的古蹟「新富市場」日前重新開幕，定位為「新富町文化市場」，透過展覽、工作坊、座談等系列活動，邀請大家重返新富市場，尋找萬華的老市場文化以及新注入的文青活力。

新富町文化市場即日起至5月21日開幕系列活動期間，以「重溫舊市」常設展的形式，呈現對古蹟歷史的研究，每周舉辦各式活動，如阿嬤手路學將帶民眾上市場買菜、煮食與共享，或與在地職人一起走進巷弄長知識，此外還包含專題課程、國際論壇、工作坊等活動接力舉辦。

市定古蹟「新富市場」於1935年落成，馬蹄形的建築本體，外牆有大量開窗，中間設有天井，成就了採光與通風的兩個衛生要件，除了建築本體外，還留存有木製攤台與昔日管理員的木造日式事務所，為現存日治時期公有市場中，同時表現1930年代新式衛生政策與現代建築式樣的僅存案例。

最令人稱奇的是新富市場製冰室，經過八十載至今仍持續營業，每天為鄰近市場攤商供應保鮮用的冰塊。詳情請上臉書搜尋「新富町文化市場U-mkt 」，或官方網站umkt.jutfoundation.org.tw。

(中時)