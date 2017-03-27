要驗外籍員工綠卡 披薩店挨罰14萬美元

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總部位於邁阿密的披薩連鎖店「披薩瑞亞」（Pizzerias），由於要求外國出生的員工必須出示綠卡，遭美國司法部裁定涉嫌歧視，罰款14萬美元。

根據司法部日前發表聲明，「披薩瑞亞」主管鎖定外籍員工，並且要求證明居留身分的作法，明顯涉嫌歧視。

助理司法部長惠勒（Tom Wheeler）在聲明中指出，司法部致力保障合法美國員工的權益，免於遭受因為國籍、移民身分或出生地而衍生的歧視對待。

在邁阿密地區擁有31家連鎖分店的「披薩瑞亞」被司法部下令，必須繳交14萬美元的民事罰款。

近年來，司法部在全美各地對某些公司行號祭出涉嫌歧視的調查手段，「披薩瑞亞」是最新案例。

2016年12月，總部位於猶他州奧瑞姆（Orem）的「一級人力資源公司」（1st Class Staffing），曾因為分公司主管經常要求外籍員工出示移民身分證件，被司法部認定違反美國「移民及國籍法」（ Immigration and Nationality Act ），處以民事罰款。1060327

(中央社)