戶外自然課》雙溪里長帶童插秧 ！春耕體會農人辛酸

「春耕祈福插秧」。（新北市農業局提供）

「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦？」耳熟能詳的唐詩，清楚描繪農人的辛酸！3月24日農業局與雙溪區公所在上林里長簡德福提供的土地，辦理「春耕祈福插秧」活動。來自雙溪、平溪、瑞芳等區7所學校100多位小朋友捲起褲管體驗插秧，上了一堂戶外自然課，收成將作為社區銀髮族共餐。

上林里位於台2丙道路兩側，里內平坦土地過去是東北角水稻重要產區，如今多數已經休耕。從小在雙溪長大的上林里長簡德福，捨不得農田荒廢，4年前號召里民一起動手整理出里內的閒置農地，採用友善方式耕作，提供上林國小學生種稻體驗，收成的稻米供應社區內老人共餐使用。

自己種的菜也在農業局輔導下申請安心標章，而有了「安心里長」外號。幾年來越來越人加入響應，今年特地將自家0.2公頃土地提供出來，讓雙溪7所學校學生種稻體驗。

24日100多位小朋友在上林社區老農帶領下，遵行傳統先敬拜天地，表達對土地的敬意，祈求風調雨順五穀豐收，再下田插秧。許多學生第一次接觸到水田感到新奇，也顧不得會把衣服弄髒，小心翼翼將秧苗插進田裡，上了一堂戶外自然課。

雙溪區公所表示，雙溪擁有天然無汙染的環境，不但擁有友善耕作荷花，新北健康三寶的山藥也是供不應求，透過田間體驗方式讓教育向下紮根，鼓勵更多人加入友善耕作。

農業局表示，近年來積極在雙溪推廣友善耕作，與瑞芳地區農會共同輔導成立有機蔬菜產銷班，雙溪已有15位農友取得安心標章。週末在台2丙道路旁也有農夫市集展售，歡迎到雙溪體驗好山好水好農產。

(中時電子報)