華府專家笑稱 第一千金攸關亞太安全

特派員看世界專欄美國第一千金伊凡卡正式搬進白宮，她與夫婿庫許納，和日本、中國大陸方面都有著私人關係。華府專家笑稱，兩人的婚姻恐怕對東北亞局勢有重大影響。

美國總統川普（Donald Trump）為撤銷歐巴馬健保案在國會遭遇重大挫折之際，網上出現第一千金伊凡卡．川普（Ivanka Trump）和丈夫庫許納（Jared Kushner）全家度假滑雪的大合照。據報導，川普為此大發脾氣，但白宮否認。

無論真相如何，未宣誓也不支薪的伊凡卡已在白宮西翼2樓設有辦公室，和國安會幕僚一樣通過安全查核，可取得重要機密。

美國第一千金夫婦對川普的影響力大，共和黨人士說，「川普誰都不聽也不怕，只聽得進伊凡卡與庫許納。」

華府政治圈已視兩人為川普政府最重要的外交官，各方亟欲打探並建立關係，夫婦倆比國務卿提勒森（Rex Tillerson），甚至整個國務院還有影響力。

北京方面早前反應慢，但後來居上。川普連拋台灣與「一中」震撼彈，中方面臨連串外交失利，透過紐約地產界關係與家族經營房地產的庫許納搭上線。庫許納與中國駐美大使崔天凱已多次會面，是預定4月初川習會的重要推手。

此外，媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）常住紐約的華裔前妻鄧文迪，據傳與伊凡卡關係不錯，兩人往來於曼哈頓上東城社交圈。伊凡卡也與長住上東城區的日本富商家庭有互動，川普與日本首相安倍晉三首次會面時，伊凡卡也在座。

川普善變，身邊幕僚如走馬燈，但女兒和女婿備受寵愛，家族關係不太可能有變化。白宮國安會前亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）在智庫演講笑稱，伊凡卡對日本，庫許納對中國，兩人婚姻關係恐怕對東北亞局勢有重大影響。

私人關係與人物性格是外交的重要元素，正常管道行不通，旁敲側擊便派上用場。

熱愛美中高層互動的中南海精通此道，在反中氣氛強烈的老布希（George H.W. Bush）和小布希（GeorgeW. Bush）共和黨執政時期，也找出家族聯繫管道，管理複雜的美中關係。

台灣因美國巨幅影響力和國際環境艱困，長期由草根經營雙邊關係，各國多未投入資源放長線釣大魚，台灣由國會到州政府面面俱到維持長線，就是為了在要緊時刻發揮關鍵作用。

川普家族的第一千金夫婦是紐約上流社會的產物，跑趴與做慈善都和財富脫不了關係。彭博新聞（Bloomberg）與紐約時報（NYT）報導，陸資安邦保險集團董事長吳小暉對庫許納集團持有的紐約曼哈頓辦公大樓注資4億多美元，引起軒然大波，交易恐涉及利益衝突。

政商管道下的私人關係極具作用，卻是難被看清的黑箱。當前有國家資本實力的就是俄羅斯與中國大陸。彭博新聞報導，安邦保險集團的總項目投資額達40億美元，這種價碼難有企業和國家可以競爭。

這也是各國使領館與美國媒體緊盯第一千金夫婦動態的主因。1060327

(中央社)