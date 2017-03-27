悼念倫敦恐攻 穆斯林婦女牽手默哀

為了悼念英國倫敦恐攻罹難者，一群穆斯林婦女今天下午在西敏橋手牽手默哀。

英國出生的馬樹德（Khalid Masood）22日開車在西敏橋上衝撞行人，造成3人死亡，隨後持刀在國會殺害1名警察，遭到擊斃。調查顯示，攻擊事件前後僅82秒。

「婦女倫敦大遊行」（Women's March On London）在臉書專頁號召26日下午的「我們站在一起」（We stand together）活動，要求到場者身穿藍色，當大笨鐘在下午4時響起時，就手牽手默哀5分鐘。

結果到場者來自各界，除了有身穿藍色衣物的婦女，更有一群頭戴藍色頭巾的穆斯林婦女。她們站在當天行人被撞飛的人行道上，手牽手一起默哀。

英國警方表示，他們相信馬樹德是獨自犯案，但也正在調查背後動機，了解他是否受到恐怖主義宣傳影響。然而，蘇格蘭警場也承認，或許「永遠也無法了解他為何這麼做。」

此外，據稱馬樹德在發動攻擊前2分鐘，曾使用WhatsApp。

內政大臣魯德（Amber Rudd）表示，情治單位必須能夠取得這些加密情報，強調「不能讓恐怖分子有躲藏空間」。她將於本週會見WhatsApp公司高層。

WhatsApp公司發言人表示，他們「對這次攻擊感到非常震驚」，將會配合調查。1060327

(中央社)