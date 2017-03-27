讀賣巨人豪砸30億進補 熱身賽僅5勝墊底
去年季後讀賣巨人豪砸30億日圓，簽回兩名洋將、網羅陽岱鋼等3名自由球員的大補強，引發球界不小騷動，但陽岱鋼、山口俊因傷1場未打，森福允彥熱身賽自責分率5.40不理想，麥基更是0轟、打擊率不到2成，戰力無法整合，導致他們昨0比2遭羅德完封後，熱身賽悽慘以墊底收場。
巨人去年季後賽首輪就遭淘汰，對這支傳統勁旅來說是不及格的成績；於是他們季後大肆補強，除找來陽岱鋼等人，同時網羅前樂天洋將麥基(Casey McGehee)及「火球男」卡米奈洛(Arquimedes Caminero)，一度大勢看好，但熱身賽卻以5勝14敗墊底收場。
從巨人的團隊自責分率4.27排第11、打擊率1成96排第12的成績來看，會墊底可以預期；但為何這支去年一度在央聯居首的豪門，如今看來問題卻「越補越大洞」？日媒《SANSPO.COM》歸納三個原因，其中包括三主力打經典賽缺陣、年輕選手成長緩速等，新戰力選手的低迷，也被認為是原因之一。
報導指出，巨人砸錢補進陽岱鋼、投手山口及森福，然而一戰未打，山口右肩不適、陽岱鋼下半身緊繃，雙雙高掛免戰牌，唯一有打熱身賽的森福，狀況也不理想；更慘的是洋炮麥基，沒打出1轟，打擊率是悽慘的1成48。所有新戰力中，僅卡米奈洛後援6場、0勝1敗1救援、自責分率3.00的成績相對較好。
「最後能勝利就好！」熱身賽戰績慘不忍睹，巨人總教練高橋由伸儘管多少有擔心，但顯然仍有信心能打出成績；老將阿部慎之助和村田修一，也堅信高橋能帶球隊破繭而出，直言「開季後就會不一樣！」而這到底會不會只是樂觀的期待？等31日新賽季開打之後，一切就能明瞭。
(中時電子報)
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