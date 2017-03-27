疑酒駕 車主棄車肇逃

警方到場蒐證。（趙雙傑攝）

台北市環堤大道往南港方向，下內湖舊宗路匝道今日凌晨發生一起連續追撞而且又肇事逃逸的車禍案件，一輛黑色轎車在下匝道時，疑似酒駕飆速，

沒有煞車直接追撞前方兩輛等袋紅燈的轎車，在撞擊後，車上3、4個年輕人棄車逃逸，無辜遭撞的兩輛轎車車主立即打電話報警，所幸並無人傷亡，而案發原因仍在調查當中。

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(中時)