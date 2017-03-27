許維恩「厭倦你的不老實」 KID隔空說話了

許維恩去年認愛KID（林柏昇）。(圖／本報系資料照)

許維恩深夜嘆「厭倦了你的不老實」。(圖／翻攝自許維恩IG)

許維恩去年認愛KID（林柏昇），小倆口感情甜蜜，不過25日她突在IG發文「厭倦了你的不老實」，引來情變疑雲，目前在澳洲出外景的KID也回應了。

許維恩25日在IG寫下：「厭倦了你的不老實！既然不能將心比心，我選擇用自己的方式生活」，網友都紛紛猜測怎麼了，還有人問跟KID有關嗎，很擔心兩人狀況，據蘋果報導，KID否認在講他，「不是在講我，細節得問她，是她私人的事」，至於感情近況，KID表示「一切正常」。

(中時電子報)