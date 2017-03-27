南庄苗21線坍方落石　鹿場對外交通中斷

我要評比

苗21線落石覆蓋路面，雙向交通完全中斷，巨大落石讓人震驚。（陳慶居翻攝）

苗21線落石覆蓋路面，鹿場對外交通因而阻絕，已通報相關單位清理。（陳慶居翻攝）

今日6時許，苗栗縣警局頭份分局接獲民眾報案，指苗21線12.5公里處，出現大面積落石崩塌，由於落石覆蓋路面約2.30公尺長，造成道路雙向交通中斷，人車無法通行，鹿場對外交通完全阻絕，所幸當時沒人車經過無人受傷，亦無財務毀損。

陸家派出所據報立即前往了解，巨大落石讓員警也不敢貿然接近，設立警示標誌並指揮車輛回頭，員警同時通報村長和鄉公所盡速通報合作廠商清理落石。警方說，昨天南庄地區有下雨，山區土石可能因而鬆動造成坍方災情，清除前請民眾不要接近。

(中時)