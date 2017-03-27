天轉晴 清晨新竹10.1度低溫

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昨天入夜雨勢減緩，天轉晴，昨夜至清晨是這波大陸冷氣團最強的時候，中央氣象局觀測，清晨新竹出現攝氏10.1度低溫。

氣象局說，清晨平地最低溫是新竹10.1度，其次是板橋11.4度，嘉義以北到宜蘭花蓮普遍在14度以下，其他地區16至18度。

氣象局預報，因水氣轉乾，各地大多為多雲到晴，白天起冷氣團減弱，氣溫回升，北部、東半部高溫回升到21至24度，中南部26、27度，日夜溫差較大，提醒民眾留意溫度變化。1060327

(中央社)