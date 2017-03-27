GREEN ＆ SAFE新菜單 吃得清爽
剛放完假，妳是否正在懊惱吃東西沒節制，不小心體重數字又增加了呢？針對忙碌的ＯＬ與照顧全家大小的主婦，永豐餘生技GREEN & SAFE與營養師劉怡里一起合作，打造適合全家大小、女性的七日營養菜單，讓有機好食材與營養師專業建議相互搭配，輕鬆走入日常生活，來場簡單又無負擔的飲食營養計畫。
營養師劉怡里表示，飲食需把握三個重點：1、營養均衡的熱量攝取。2、優質蛋白質的補充。3、足夠的維生素和礦物質攝取。 把握這三大原則，將會讓你身體清爽無負擔。
這次GREEN & SAFE菜單設計，除了依照上述三原則，也強調要有好味道，打造出七天吃好又吃飽的菜單，每天雖熱量控制在1500卡，但還是能吃到迷迭香雞胸漢堡、番茄牛肉麵、義式香煎魚排等美味又健康的好食材。
GREEN & SAFE這次推出冷凍調理包--省時達人系列，最大優勢，是從源頭掌握食材、調味料來源，到食譜配方的研發，皆出自GREEN & SAFE之手。包含宜蘭南澳農場栽種的有機蔬菜、契作整頭的放山古早雞與台灣正黑豬；海鮮則以野生、現流魚為主。
(中時)
關鍵字：劉怡里
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