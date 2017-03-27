鼠麴粿文化祭 推廣深坑好滋味
「新北市深坑民間手藝-鼠麴粿文化祭」即日起至31日舉行，活動內容有鼠麴廚藝教室、鼠麴生態講座及深坑鼠麴小旅行等，歡迎民眾前來共襄盛舉。
文化局表示，今年的深坑鼠麴粿文化祭，特別邀請美食家蔡季芳、東南科技大學餐旅系及深坑伴山農莊，共同開發多款創新鼠麴美食，包含日式鼠麴和(艸果)子、鼠麴義大利麵及鼠麴抹醬等，搭配去年開發出的鼠麴披薩，創造出鼠麴料理更多可能性。
深坑區長周晉平指出，深坑的鼠麴粿是用鼠麴草製作而成，鼠麴草又稱清明草，主要在清明時節生長，擁有葡萄醣甘、維生素B等營養素，具有止渴化痰、降血壓的功效。
周晉平說，深坑四面環山，以往人們上山農作便會帶著鼠麴粿食用，逐漸行程民眾日常飲食文化，隨著社會發展，現在幾乎少見，才會想藉由舉辦深坑鼠麴粿文化祭，喚起民眾過往回憶。
蔡季芳表示，鼠麴粿是充滿古老智慧的傳統文化點心，透過小旅行等活動，讓更多人走入山林步道認識鼠麴草，讓傳統得以繼續傳承。文化局專門委員廖文卿說，深坑藉由鼠麴草讓大家能更深入認識在地美食和文化，民眾不妨安排一趟深坑小旅行，「有吃擱有掠」。
文化局表示，從今天起至30日，每天規劃1場深坑鼠麴小旅行，帶領民眾在舒適的春天欣賞鼠麴花、品味下午茶及暢遊深坑老街等，還有鼠麴毛巾蛋糕可以帶回家，28日上午10時也將在深坑萬福生態公園開設生態講座，以實地踏查方式，與民眾一同走訪鼠麴生長環境。1060327
(中央社)
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