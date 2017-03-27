縮減學用落差 雙軌訓練旗艦計畫開跑
為了要縮減年輕人的學用落差，強化實務經驗，勞動部推動雙軌訓練旗艦計畫，透過做中學、學中做，同時取得學位，並提早拿到職場入場券。
勞動部說，106學年共有19所合作學校結合109家事業單位辦理多元化的工作崗位訓練，提供1216個參訓機會， 其中包括國立勤益科技大學、致理科技大學、正修科技大學等學校及東陽實業廠股份有限公司、台灣麥當勞餐廳股份有限公司、宜家家居股份有限公司等多家知名企業，辦理機械工業、餐飲服務、應用數位媒體等職類。
訓練生每週2~3天在學校進行學科教育，3~4天在事業單位進行工作崗位訓練，除享有50%的學費補助，在事業單位進行工作崗位訓練期間，還可領取訓練津貼。
勞動部舉例，目前就讀朝陽科技大學大三的小雯，從參加計畫以來表現優異，去年也獲得2016全國大專校院暨高中職連鎖加盟產業創新競賽的第2名。小雯在便利商店訓練期間，通過多項公司內部升等考試，成為公司重點培訓的儲備幹部。
公司評估小雯的能力後，認為她已可擔任店長職務，畢業後可立即就業，與職場無縫接軌。1060327
(中央社)
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