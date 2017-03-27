實境節目韓裔男星 要當脫衣舞男

曾以2007年實境真人秀節目「十口之家」（Jon & Kate Plus 8）走紅的韓裔男星強恩戈瑟蘭（Jon Gosselin），對媒體證實他將以脫衣舞男的身分在新澤西州大西洋城登台演出。

39歲的強恩戈瑟蘭表示，目前他在大西洋城（Atlantic City）的「黃昏夜總會」（Dusk Nightclub）工作，是DJ團隊的成員之一，同時也幫忙宣傳促銷，「我覺得促銷業務做起來比較有成就感，不但金錢方面收入較多，心理感受也比較豐富。我喜歡照顧別人，而且讓別人覺得有親切感。」

他表示，4月1日將在夜總會的猛男秀節目當中登台亮相，以脫衣舞男的身分參加演出。

強恩戈瑟蘭說，自己所參加的是團體演出，「能夠屬於某個團體組織，真的是很有福氣的事。自從我加入DJ團隊之後，就有一種歸屬感，感覺自己不再孤單，也覺得自己就像加入了兄弟會一樣。」

至於過去是否想過自己有朝一日會表演脫衣舞？他表示：「真的想不到！」

「十口之家」2007年在美國有線電視頻道TLC播出後，立即獲得收視轟動。這個實境節目記錄著強恩戈瑟蘭與妻子凱特（Kate Gosselin）帶著雙胞胎女兒、六胞胎子女共計八個孩子的熱鬧家庭生活。

由於六胞胎寶寶在2004年誕生，讓強恩戈瑟蘭與凱特成為媒體報導焦點，探索頻道健康台（Discovery Health）還曾經為他們推出紀錄片。

但因強恩戈瑟蘭與凱特離婚，「十口之家」節目也在2009年劃下句點，後來則改版為凱特獨自帶著八個小孩過生活的「凱特與八個孩子」（Kate Plus 8）。

實境節目結束之後，強恩戈瑟蘭並沒有其他電視作品，曾經一度回到高中時期居住的故鄉賓州懷俄明森（Wyomissing）擔任DJ，但他卻經常出現在社會新聞版面，包括在離婚官司中被凱特要求每個月2萬2000美元的兒女撫養費，以及法院把孩子監護權以及婚姻期間全家人所住的房子全都判定歸屬凱特。1060327

(中央社)