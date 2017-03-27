31日冷空氣來 吳德榮：強度不下於這波

氣象專家吳德榮表示，今天白天陽光加熱，天氣回暖，明天也還會再回暖2、3度；31日下一波冷空氣將報到，強度不下於才剛通過的這波。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」表示，今天受高氣壓籠罩伴隨沉降氣流，各地天氣晴朗穩定，白天陽光加熱、溫暖舒適，夜間因輻射冷卻降溫、氣溫偏低，日夜溫差大，應注意。明天天氣類似，氣溫會再回暖2、3度。29日至30日天氣仍然穩定。

不過本週還會出現下一波冷空氣。吳德榮表示，31日（週五）下午至4月1日（週六）上半天，鋒面快速通過，伴隨對流性降雨，較強的冷空氣也隨鋒面南下，氣溫大幅下降。1日下半天轉乾冷，最低溫將出現在1日晚至2日清晨；2日天氣晴朗，但冷空氣勢力強，白天因日照而氣溫略回升，早晚氣溫仍很低；3日冷空氣減弱，氣溫回升，天氣晴朗穩定。

吳德榮指出，最新模擬顯示，下波冷空氣的強度，不下於才通過的這波，但由於是5、6天後的模擬結果，不可避免的有誤差存在，有待持續的觀察。1060327

(中央社)