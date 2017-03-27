NBA》韋少大三元白做工 雷霆轟不贏火箭
雖然韋斯布魯克攻下39分、11籃板、13助攻，本季第336次大三元，可惜雷霆還是轟不贏火箭，最終以125比137敗下陣來。
此役可說是例行賽MVP前哨戰，哈登與韋斯布魯克都是MVP的熱門人選，即便韋斯布魯克的個人表現遠優於哈登，但「大鬍子」對於球隊的貢獻卻是韋斯布魯克不及的地方。
火箭打完前三節已取得25分絕對領先優勢，作客的雷霆在決勝節奮力反撲，打出37比24單節攻勢，但仍以12分之差落敗。
火箭6人得分上雙，34人得分超過20分，團隊投籃命中率高達63.3%，轟進20顆三分球，多點開花的情況下讓雷霆顧此失彼，替補路易斯威廉絲毫取31分，哈登25分、12籃板，艾瑞克古登24分，阿里查24分、6籃板、6助攻，奈內17分，卡培拉11分、9籃板。
雷霆同樣有6人得分上雙，韋斯布魯克更有大三元的傑出表現，無奈第二節被火箭砍進42分，失血過多，替補中鋒坎特23分，歐拉迪波15分。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。