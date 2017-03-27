NBA》韋少大三元白做工 雷霆轟不贏火箭

韋斯布魯克拿大三元並不稀奇，難得的是他用百分百命中率拿大三元。(美聯社)

雖然韋斯布魯克攻下39分、11籃板、13助攻，本季第336次大三元，可惜雷霆還是轟不贏火箭，最終以125比137敗下陣來。

此役可說是例行賽MVP前哨戰，哈登與韋斯布魯克都是MVP的熱門人選，即便韋斯布魯克的個人表現遠優於哈登，但「大鬍子」對於球隊的貢獻卻是韋斯布魯克不及的地方。

火箭打完前三節已取得25分絕對領先優勢，作客的雷霆在決勝節奮力反撲，打出37比24單節攻勢，但仍以12分之差落敗。

火箭6人得分上雙，34人得分超過20分，團隊投籃命中率高達63.3%，轟進20顆三分球，多點開花的情況下讓雷霆顧此失彼，替補路易斯威廉絲毫取31分，哈登25分、12籃板，艾瑞克古登24分，阿里查24分、6籃板、6助攻，奈內17分，卡培拉11分、9籃板。

雷霆同樣有6人得分上雙，韋斯布魯克更有大三元的傑出表現，無奈第二節被火箭砍進42分，失血過多，替補中鋒坎特23分，歐拉迪波15分。

(中時電子報)