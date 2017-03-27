異物哽塞不要急 哈姆立克來教您

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嘉義市消防局進行「哈姆立克法」急救講習，宣導成人及嬰兒異物哽塞急救方法。（消防局提供）中央社記者江俊亮傳真 106年3月27日

嘉義市76歲婦人被貢丸噎住，失去意識，經消防局以電話指導家人「哈姆立克法」急救，終於挽回一命，消防局為此宣導異物哽塞急救方法。

嘉義市消防局指出，這名老婦是在吃午餐時，突然雙手掐住脖子，消防局據報立刻透過電話指導患者的家人為患者進行CPR（心肺復甦術）與哈姆立克法，15分鐘後恢復生命跡象。

消防局指出，面對異物哽塞造成呼吸困難的緊急狀況，應在第一時間排除異物、維持暢通呼吸道。若患者意識清楚，可鼓勵患者用力咳嗽；若重度哽塞，可環抱患者腹戳排除。

如果患者意識喪失，可讓患者平躺在堅硬的地面，以壓額抬下巴法，打開患者呼吸道，清除患者嘴內異物；若未發現異物，建議直接按壓胸部30次，並請旁人打119求救。

面對1歲以下嬰兒異物哽塞，可將嬰兒翻面，頭部微下傾斜，以手掌根在嬰兒背部扣擊5次；1至8歲小孩急救方式與成人相同，但因小孩體型較小，應使用單手操作。

由於異物哽塞常會造成呼吸停止而致命，因此消防局建議民眾將食物切成小塊再進食；吃東西時，不要高談闊論、縱聲大笑；小孩口中有食物時，不要邊吃邊玩或奔跑。

消防局呼籲民眾，平日應多學習各種急救技術，當面對異物哽塞時，不需等待救護人員到場，便能即刻進行搶救，可爭取更多黃金時間，以避免大腦過度缺氧，造成終身遺憾。1060327

(中央社)