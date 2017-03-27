2018選新竹縣長 徐國勇是黑馬

行政院發言人徐國勇（前）。(中央社)

2018年縣市長選舉，藍綠陣營均開始著手規劃，國民黨副主席郝龍斌列出目標，誓言「藍軍執政縣市要增加、6都最少要拿2」；民進黨則由蔡英文總攬提名權，要蠶食鯨吞藍營執政縣市。傳聞現任行政院發言人徐國勇是匹黑馬，將被徵召征戰新竹縣長。

據《中評網》報導，2016大選，民進黨大勝，徐國勇成為不分區立委，並認養沒有綠委的新竹縣，著手經營選區，去年七月在地方設服務處。雖在去年九月底被接行政院發言人，辭去不分區立委，遺缺由邱泰源遞補。但徐國勇每逢假日都往新竹縣跑，新竹13鄉鎮，大概已經跑了3趟，傳「愈跑愈起勁」，地方反應與評價也都不錯。

徐國勇本人表示，他當不分區立委，蔡英文就要求他一定要來服務，去年開始跑了很多地方，跟鄉親們非常熟悉，雖然後來當發言人，但蔡英文也是交代他，新竹縣有什麼需要還是要來處理，所以他常常代表蔡英文、林全來服務地方。

從徐國勇為例看民進黨在選戰布局，可謂謀略深、耕耘早。較國民黨採刺客戰術，短線操作，更勝一籌。

(中時電子報)