NBA》布萊恩：哈登與韋少共享MVP

布萊恩(右)認為本季例行賽MVP應由火箭哈登與雷霆韋斯布魯克共享。(美聯社資料照)

NBA例行賽進入尾聲，MVP之爭也逐漸進入白熱化，雷霆韋斯布魯克的個人表現讓人驚艷，但火箭在哈登的帶領下有一飛沖天的趨勢，因此，上季宣布退休的「小飛俠」布萊恩表示，MVP應由兩人共享才對。

韋斯布魯克至今仍保有場均大三元的恐怖數據，直追上世紀「大O」羅伯森的單季場均大三元成績單；哈登則是在轉型為控球後衛之後，攻擊與防守都獲得提升，尤其是對於火箭的幫助更是全面進化。

布萊恩說，根據本季的情況來看，很難評斷MVP應該給誰，所以最合理、最公平的做法就是讓兩人共享這個榮耀吧！

(中時電子報)