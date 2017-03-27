赴美推中西藝術交流 張淯堅持獲肯定
美國鳳凰城「亞利桑那州首府博物館」首為五位旅美台灣藝術家舉辦畫作聯展，媒體人張淯堅持真善美報導，赴美採訪，見旅美藝術家成就，更獲頒獎肯定。
美國鳳凰城「亞利桑那州首府博物館」日前為何念丹、梁政均、吳澤慧、劉涓及張富美等五位旅美台灣藝術家舉辦畫作聯展。
美國鳳凰城「亞利桑那州立首都博物館畫展」，是全球最受矚目的畫展之一，每年都吸引來自全球的知名人士共襄盛舉。這次聯合畫展的舉辦地點，就在博物館的歷史古蹟最高法院法庭內，開幕當天，各界人士逾百人出席，盛況熱烈空前。
親自在美國採訪的名人堂國際娛樂董事長張淯，透過報導藝術家們在國際間拓展中西文化藝術交流的過程，見證他們的優秀表現。
張淯指出，對許多媒體而言，畫展或許只是眾多畫展的其中之一，但透過一系列的報導，讓更多人看見每一位旅美台灣藝術家，是如何憑著一身本事在國際上發光發熱，佔有一席之地！
由於努力推廣真善美的文化藝術與中西文化交流，在鳳凰城市政府文化藝術委員、中華民國台灣僑務顧問及鳳凰城臺北姊妹市諮詢委員李玲麟引薦下，張淯拜會亞利桑那州州務卿Michele Reagan（米凱萊．雷根），並獲亞利桑那州鳳凰城市長Greg Stanton（格雷格．坦頓）、亞利桑那州州參議會議長Steve Yarbrough（雅布羅）、亞利桑那州州眾議會議長J. D. Mesnard（梅納爾）的接見，紛紛表達對她的致意。
張淯指出，推廣文化藝術的過程，艱辛且不討好，畢竟藝術文化在許多人眼裡是「小眾市場」，是茶餘飯後的休閒娛樂。殊不知，藝術文化才是追求速效功利的現代人，最重要的精神食糧，而不是可有可無的裝飾品。
張淯指出，世道的價值觀雖是如此，但只要透過媒體的力量，長期下來一定能發揮巨大的效果。因此她堅持以「報真導正、報真導善」的精神，用傳播正能量的態度，去挖掘更多對眾人有益的資訊，報導社會良善美好的一面。
她說，智慧手機的興起，使得資訊進入「移動時代」，能在這場平台革命中勝出的企業，才能在鉅變中存活，數位化只是工具，如何整合與優化，以提供讀者最適當、最有價值的閱讀體驗才是關鍵。
張淯指出，她以「資源整合平台」為目標，創建跨媒體的綜合平台，已積極打造不少社會人士成功獲得媒體報導的成果！
她表示，今年是鳳凰城與台北市締結姊妹市第38年，未來40週年之時，規模將更加盛大，屆時，一定會再次躬逢盛會，見證更多台灣旅美藝術家在國際舞台的優秀表現！1060327
(中央社)
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