苗21線落石坍塌 鹿場部落道路中斷

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苗栗縣南庄鄉苗21線道路通往鹿場部落方向12.5公里處，27日傳出大面積土石崩塌，造成雙向道路無法通行，初步調查無人員傷亡與財物受損，不過，鹿場部落對外交通全面受阻。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 106年3月27日

苗栗縣南庄鄉苗21線道路通往鹿場部落方向12.5公里處，今天傳出大面積土石崩塌，造成雙向道路無法通行，初步調查無人員傷亡與財物受損，不過，鹿場部落對外交通全面受阻。

頭份警分局指出，清晨6時接獲通報，有民眾行經苗21線12.5公里處，發現山坡上的土石大量崩落到馬路上，其中還有好幾顆巨石，大小幾乎和1輛廂型車一樣，擋住去路，導致全線交通中斷。

當地居民指出，坍塌地點距離南庄鄉知名景點神仙谷約300公尺處，鹿場部落內除了原住民居住外，還有許多民宿和露營區，為了避免發生危險以及民眾受困，目前警方已在現場設置警告標誌，並通報相關單位前往清除土石。

保七總隊第五大隊指出，最近幾天山區雨勢不斷，造成土石鬆軟，除了南庄鄉苗21線道路外，泰安鄉大鹿林道東線也出現落石坍方，呼籲民眾除非必要，不要上山，以策安全。1060327

(中央社)