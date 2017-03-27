郭泓志大聯盟熱身賽登板 2局無失分
美國職棒大聯盟熱身賽，有「不死鳥」之稱的台灣左投郭泓志登板投球，對科羅拉多洛磯隊投2局無失分，最快球速90英里（144公里）。
郭泓志今年35歲，與聖地牙哥教士隊簽小聯盟合約，26日被叫上大聯盟支援熱身賽。郭泓志上次在大聯盟熱身賽登場是2012年球季，他在2013年回台灣發展。
今天這場比賽，郭泓志在第6局1比3落後時登板，一上場雖然送出2次四壞保送，對方一度攻佔二三壘，但他化解危機、沒失分。第7局郭泓志續投，讓對手三上三下。
郭泓志2局共投31球，其中15個好球，以90英里的四縫線直球搭配滑球、曲球、變速球。所屬的教士1比4輸給洛磯，郭泓志無關勝敗。
郭泓志上一次在大聯盟球季賽投球，要回溯到2011年9月24日，那是他效力洛杉磯道奇隊的第7年，在大聯盟出賽218場，13勝17敗、防禦率3.73。
郭泓志歷經7次開刀，獲得「不死鳥」的外號，這次再度赴美尋求東山再起，在大聯盟熱身賽爭得表現機會。他目前在大聯盟的出賽數仍是所有台灣選手第一。1060327
(中央社)
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