邁阿密網賽遭逆 詹皓晴女雙無緣8強

我要評比

台灣網球女將詹皓晴與搭檔今天在邁阿密公開賽女雙賽事雖先以6比0拿下首盤，無奈之後連丟兩盤，最終遭對手逆轉，無緣晉級8強。

世界職業女子網球協會（WTA）女子組總獎金766萬9423美元（約新台幣2億3377萬元）的邁阿密公開賽（Miami Open），當地時間20日起在美國的邁阿密進行。

名列大會女雙第7種子，詹皓晴與美國選手阿塔沃（Raquel Atawo）的組合，今天在女雙賽事開打後就先以6比0拿下首盤。

無奈之後以5比7、1比10連丟兩盤，遭俄羅斯女將庫茲妮佐娃（Svetlana Kuznetsova）與法國女將美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic）逆轉，無緣晉級8強。1060327

(中央社)