美直搗南韓狗肉場 46隻毛小孩獲救等家

國際人道協會從南韓1座狗肉場救出46隻狗，並運回紐約甘迺迪國際機場，讓牠們躲過遭宰殺的命運，在美國尋找新家。

北澤西（North Jersey）網站引述美聯社報導，這群毛小孩昨天晚間抵達機場後，被送往紐約州、馬里蘭州與賓州等地的收容所。

國際人道協會（Humane Society International）負責主導這波搶救行動，讓這46隻狗狗不必死於刀下，成為人類盤中飧。

協會人員說，這些南韓高陽市狗肉場內的狗狗，只能每天在骯髒又黑暗的牢籠中，吃著勉強能維持生命的食物，餓著肚子等待死神的到來。

不過現在，只要收容所確定好每隻毛小孩都準備好找新家了，牠們將在美國開放認養。

國際人道協會2015年來，已從南韓協助救出800多隻狗狗。（譯者：中央社周莉芳）1060327

(中央社)