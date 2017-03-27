北部及雲林以南多處空品差 崙背達紅害
雲林的崙背地區今天早上空氣品質指標達到紅色警示，環保署建議在此區域的民眾減少在戶外活動；金門、北部、雲嘉南及高屏部分地區呈橘色提醒，敏感族群要特別注意。
根據環保署空氣品質監測網截至8時40分的觀測資料，金門及雲林的崙背地區的空氣品質指標（AQI）達到紅色警示；雲嘉南的麥寮、台西、新港、朴子、安南、台南等8個測站、高屏的橋頭、仁武、前金、小港、前鎮、復興，還有北部的萬里、汐止、林口、桃園等8測站及金門測站呈橘色提醒。
環保署提醒，在紅色警示區民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動。有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩，而有氣喘的人可能需增加使用吸入劑頻率；至於橘色提醒的區域，敏感族群要特別注意。1060327
(中央社)
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