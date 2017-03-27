侯怡君「人妖說」 利菁回擊：不能任人宰割

侯怡君脫口罵利菁「人妖就是人妖」。(圖／本報系資料照)

利菁預告星期四會再出手。(圖／翻攝自利菁臉書)

利菁和羅霈穎「紅鞋怨」還未解，侯怡君又加入戰局，脫口說出「人妖就是人妖」，26日她落淚道歉，本不回應的利菁，凌晨在臉書發聲，表示自己不會再隱忍。

侯怡君的「人妖說」言論，遭到不少網友撻伐，26日她出面致歉，表示自己不是故意的，她為自己行為向關心性別議題和跨性別的朋友道歉，而一直未多做回應的利菁，凌晨在臉書透露自己除了工作錄影外，其餘時間不應酬，完全回歸「家庭」屬於老公。

但她不會再像以前一樣被隨便吵上頭版，就隱忍不出聲，「沒害人之心，也不能一而再，再而三任人宰割」，她預告星期四工作日回復前再出手，要大家先冷靜看完她的3部曲，

(中時電子報)