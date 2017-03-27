NBA》歐尼爾砲轟快艇遮住湖人冠軍旗幟

前湖人球星歐尼爾砲轟快艇在主場出賽時遮住湖人的冠軍旗幟以及他的退休球衣。(美聯社資料照)

湖人與快艇的主場都是在洛杉磯斯台普斯球場，但快艇總是在主場出賽的時候將湖人奪得冠軍的旗幟遮掩起來，此舉讓「俠客」歐尼爾大為光火，他重砲轟擊表示，你們只不過是租客，不能掩蓋住屬於湖人的榮耀。

快艇雖然最近幾季打得比湖人來得出色，但長期寄人籬下的感覺總是不那麼愉快，尤其是瑞弗斯在2013年接掌快艇兵符之後，作出在主場比賽時遮住湖人旗幟的舉重引起爭議，因此積極找尋建蓋主場的合適地點，不過，快艇向湖人的租期到2024年，因此這種爭議還有很長一段時間。

歐尼爾說，當你們有能力拿下16座總冠軍之後才有權利更改遊戲規則，否則就不應該遮住我的退休球衣和湖人冠軍旗幟，別忘了這是湖人的球館，你們只是過客而已。

(中時電子報)