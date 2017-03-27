NBA》歐尼爾砲轟快艇遮住湖人冠軍旗幟
湖人與快艇的主場都是在洛杉磯斯台普斯球場，但快艇總是在主場出賽的時候將湖人奪得冠軍的旗幟遮掩起來，此舉讓「俠客」歐尼爾大為光火，他重砲轟擊表示，你們只不過是租客，不能掩蓋住屬於湖人的榮耀。
快艇雖然最近幾季打得比湖人來得出色，但長期寄人籬下的感覺總是不那麼愉快，尤其是瑞弗斯在2013年接掌快艇兵符之後，作出在主場比賽時遮住湖人旗幟的舉重引起爭議，因此積極找尋建蓋主場的合適地點，不過，快艇向湖人的租期到2024年，因此這種爭議還有很長一段時間。
歐尼爾說，當你們有能力拿下16座總冠軍之後才有權利更改遊戲規則，否則就不應該遮住我的退休球衣和湖人冠軍旗幟，別忘了這是湖人的球館，你們只是過客而已。
(中時電子報)
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