孔子後代帶學生隨媽祖遶境 內心感動

孔子後代、國立新港藝術高中祕書孔令建，帶著4位學生輪流背負著新港奉天宮媽祖分靈「新藝媽」，跟隨大甲媽祖遶境，他說，過程中，看見人與人之間信仰扶持的感動。

新港藝術高中師生5人參加大甲媽祖遶境，由學生發起「全新全藝─大甲媽祖遶境體驗教學活動」，先恭迎新港奉天宮「新藝媽」至新港藝高駐校，24日前往大甲鎮瀾宮，一起徒步南下遶境至新港鄉。

新港藝高師生跟隨大甲媽祖遶境，今天進入第4天，下午將進入嘉義縣新港鄉，孔令建說，這是一項體能嚴苛挑戰，感受難以形容，除非是自己體驗，才能領悟得到。

身為孔子後代子孫，孔令建個性低調，不願被提及是古代名人的後代，他一直在新港藝高教美術，並兼任學校祕書職務。

跟隨大甲媽祖遶境過程中，看見人與人之間信仰的扶持，讓孔令建印象深刻，他說，信徒大都不相識，但彼此信賴、互助，還有禮讓，以及沿途民眾持香膜拜、簇擁媽祖鑾轎景象，見識到信仰的虔誠，這也是學生單純透過書本所無法學習。

孔令建表示，新港奉天宮開台媽祖分靈聖母「新藝媽」，新藝如同「心意」，去年12月間，還與新港藝高師生一同前往阿塱壹古道，這次又徒步跟隨大甲媽祖遶境，就好像是「榮譽校長」一般，一直護佑全校師生。

孔令建與其他學生輪流將「新藝媽」背負在胸前行走，過程中，學生除了感受體驗台灣信仰文化外，並以寫生、攝（錄）影、寫作等方式記錄所見所聞。校方未來擬將媽祖列入特色課程。1060327

(中央社)