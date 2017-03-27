海生館春假兒童海洋節 門票可升級

我要評比

屏東海洋生物博物館4月1日到4月4日春假期間，12歲(含)以下兒童購票入館，當天門票可直接升級為海洋兒童卡，享有1年內無限次數入館參觀。

海生館表示，除了兒童超值入館優惠內容外，海生館今年特別與MOMO親子台合作，在4月2日到4月4日，安排一連串帶動唱表演，還結合可愛度爆表的海洋生物明星，帶給大小朋友豐富趣味的兒童海洋節。

海生館最夯的體驗活動「夜宿海生館」季節限定行程「觀珊望海」也將於4月1日正式開始，活動內容跳脫海生館館內行程，將帶領遊客乘著半潛艇深入海中，透過海生館解說員全程導覽，讓遊客更深度體驗大自然最為神秘的珊瑚礁地帶。

海生館相關活動詳情，請洽夜宿海生館官網：HTTP://SLEEPOVER.AQUARIUM.COM.TW/ 1060327

(中央社)