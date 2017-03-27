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北京推環保葬 骨灰罈自然分解沒墓碑

中央社
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中國大陸北京推動環保葬，骨灰罈採用可分解的木質容器，不設可供識別的墓碑或墓穴。為鼓勵民眾採行，這種喪葬完全免費。

大陸人口近14億，城市地區土地取得尤其不易，官方在1997年正式實施「喪葬管理條例」，規定實行火葬，只有因應少數民族的喪葬禮俗、或不具備火葬條件的地區才允許土葬。

而在火葬推廣實施多年後，又推出更為節約墓地資源的上述「自然葬」。

北京晨報報導，北京26日首次舉行這種自然葬的骨灰安放儀式，有31名逝者的骨灰被放在朝陽區長青園墓區。骨灰容器是可分解的特殊木質，大約半年後骨灰就會融入大地。整個葬區不見墓碑，只是一片草坪。

家屬可以得到一小塊紀念牌，上頭有二維條碼並寫上過世親人的名字。手機掃碼後，可看到過世親人的生活照片、短片、人物小傳、家譜等。

工作人員表示，這樣的安葬法，1平方公尺的區域可安葬10名逝者骨灰，土地利用率是傳統墓地葬的10倍。

報導指出，北京市目前對這種自然葬和海葬給予補貼，市民為親人辦理完全免費，由政府補貼公墓每人安葬成本價人民幣4000元（約新台幣1萬8000元）。1060327

(中央社)

關鍵字：骨灰自然北京墓碑喪葬
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