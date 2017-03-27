北京推環保葬 骨灰罈自然分解沒墓碑
中國大陸北京推動環保葬，骨灰罈採用可分解的木質容器，不設可供識別的墓碑或墓穴。為鼓勵民眾採行，這種喪葬完全免費。
大陸人口近14億，城市地區土地取得尤其不易，官方在1997年正式實施「喪葬管理條例」，規定實行火葬，只有因應少數民族的喪葬禮俗、或不具備火葬條件的地區才允許土葬。
而在火葬推廣實施多年後，又推出更為節約墓地資源的上述「自然葬」。
北京晨報報導，北京26日首次舉行這種自然葬的骨灰安放儀式，有31名逝者的骨灰被放在朝陽區長青園墓區。骨灰容器是可分解的特殊木質，大約半年後骨灰就會融入大地。整個葬區不見墓碑，只是一片草坪。
家屬可以得到一小塊紀念牌，上頭有二維條碼並寫上過世親人的名字。手機掃碼後，可看到過世親人的生活照片、短片、人物小傳、家譜等。
工作人員表示，這樣的安葬法，1平方公尺的區域可安葬10名逝者骨灰，土地利用率是傳統墓地葬的10倍。
報導指出，北京市目前對這種自然葬和海葬給予補貼，市民為親人辦理完全免費，由政府補貼公墓每人安葬成本價人民幣4000元（約新台幣1萬8000元）。1060327
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。