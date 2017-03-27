雪梨僑界舉辦歡迎新任處長抵任茶會
為歡迎新任駐雪梨辦事處長王雪虹抵任，雪梨僑界於26日下午假雪梨華僑文教服務中心舉辦歡迎茶會，由僑務委員吳進昌、林瑞銘及曾澤平聯合主辦。
當天有僑務諮詢委員、顧問及僑界代表100餘人出席，場面溫馨愉快。
吳進昌等人致詞時，除代表全體僑胞歡迎王雪虹履新，並盛讚王雪虹不僅謙虛且和藹可親，過去曾派駐華府及加拿大等地，資歷完整、歷練豐富，呼籲在場僑界領袖與辦事處攜手同心，全力推動各項業務。
王雪虹於致謝詞時感謝3位僑務委員費心安排及多位僑領與朋友的熱情，讓自己很快融入雪梨僑界這個大家庭。雪梨風光明媚、地靈人傑 ，能在這裡服務就是一種福氣。
王雪虹又說，中華民國外交工作挑戰艱鉅，但就像部長李大維曾說過，身為外交人員沒有悲觀的權利，自己會兢兢業業，每天努力為國家打拼。外交工作像跑接力賽，是一棒接一棒的傳承，有在場僑領的加持及歷屆處長打下的堅實基礎，大家不分黨派、攜手同心，相信能推動國家對外事務工作不斷前進。
王雪虹曾任北美事務協調委員會副秘書長兼部長辦公室主任、北美司副參事、科長及國會聯絡組薦任科員等職，並曾派駐美國代表處及駐加拿大代表處等地服務。1060327
(中央社)
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