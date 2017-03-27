歐洲大銀行 1/4利潤登記在避稅港
致力於國際發展及救援的非政府組織「樂施會」一份報告顯示，歐元區20家最大銀行，將超過1/4的2015年利潤，登記在避稅港，其中最受偏好的避稅港是盧森堡與愛爾蘭。
法新社報導，「盧森堡稅務外洩」（LuxLeaks）與巴拿馬文件案（Panama Papers）等醜聞遭揭顯示大企業逃稅手段後，外界對主要跨國企業的稅務開始放大檢視，樂施會（Oxfam）這份報告恰在此時公布。
樂施會的稅務專家歐布瑞（Manon Aubry）說：「歐盟新的透明規則，讓我們有機會一睹歐洲最大銀行的稅務，而且看來都不是什麼好事。」
歐布瑞說：「各國政府必須調整相關規範，防止銀行與其他大型企業藉避稅天堂避稅，或幫他們的客戶避稅」。
樂施會這份報告指出，歐洲最大的20家銀行有26%的利潤跑到避稅港（tax havens），估計高達250億歐元（約270億美元）。
以2015年歐洲第5大銀行的英商巴克萊（Barclays）銀行為例，他們就登記5.57億歐元的獲利在盧森堡，然後僅付了100萬歐元的稅，等於實際上只繳了0.2%的稅。（譯者：中央社陳亦偉）1060327
(中央社)
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