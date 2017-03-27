無毒有機天然 青年創業獲補助

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由嘉義大學畢業生組成的2個創業團隊，以生產無毒有機農產品及白蝦，分獲教育部大專畢業生創業服務計畫（U-start）前2名，各獲新台幣60萬、55萬元補助。

嘉義大學指出，教育部為提供大學畢業青年創業場域、實踐夢想，以產學合作計畫為基礎，自民國98年起推動「大專畢業生創業服務計畫」（簡稱U-start計畫）。

今年獲得第一名的「微醺農場」成立於2016年，是由嘉大生物資源學系助理教授陳宣汶指導畢業生黃衍勳、陸建璋等人成立，以生產無毒有機農產品為使命，並已完成滅蟲性輪作等測試。

如今「微醺農場」已開始量產有機菊科植物，如菠菜、大陸妹、美生菜等，並採契作方式累積獲利，同時與其他農場聯合接受訂單，穩定產量，建立可同時多種品項供貨的三贏模式。

獲得第二名的「柒貳玖生態工作室」，是由楊紳泰、林志憲及鄭思恩等3個不同領域的碩士生共同創立，創業理念為永續經營，因此堅持以天然無添加抗生素及無施放化學藥物的生態養殖白蝦。

校方指出，「柒貳玖生態工作室」養殖池鹽度維持在2度以上，並構建循環水系統，利用農業廢棄物自製飼料，以掌控飼料品質，培育出比一般淡水養殖更為鮮甜、肉質更緊實Q彈的白蝦，也消弭消費者對水產食安的疑慮。

嘉大創新育成中心主任陳政男說，要獲得U-start創業金，第一階段需先面對158組挑戰團隊，入選後各得50萬元補助，並接受學校教師團輔導6個月；第二階段需挑戰45組新創公司，最終才取得冠亞軍資格。

陳政男指出，嘉大以產學合作為基礎，為提升畢業生創業機會，自101年起開始輔導學生創業團隊參加教育部U-start計畫補助，獲獎率達9成以上，希望促成青年回農或留農，達到農村再生願景。1060327

(中央社)