拚最後春季甲子園 他燃燒196球獨撐15局
對日本的高中生來說，進軍職棒是不少人心中的夢，但在甲子園門票拚盡全力，更是他們心中的重要里程碑，至少福岡大大濠的高三王牌三浦銀二，應該是這麼想的，他昨出戰選拔高等學校野球大會(以下稱春甲)，對滋賀學園燃燒196球獨撐15局僅失1分，但打線不幫忙，使得兩隊得加賽決勝。
過往甲子園的比賽，因為「輸一場就回家」的賽制使然，球員們即便拚得滿身黑土、T徹底燃燒手臂，也想堅持到最後一刻，如「手帕王子」齋藤佑樹和田中將大的「加賽決勝」的經典對決戲碼，更是屢次上演，春甲昨更是一連出現兩場精采對決，締造春甲的歷史新猷。
「第一次投到延長賽，觀眾跟隊友們都不斷激勵我！」過去號稱「福岡0失分博士」的三浦，曾於九州大會寫下連續33局無失分紀錄；昨他對戰滋賀一夫當關，力投15局燃燒196球僅失1分，使得兩隊必須得加賽決勝負；而即便三浦看似已拚盡全力，但鬥志高昂的他仍直言如果能投，「還想再上場！」
三浦的鬥志，也激勵昔日畢業於福岡大大濠、現效力西武獅的大石達也，「他(三浦)拚盡了全力！看到他的表現也鼓勵了我。」曾為「早稻三劍客」的大石，因肩傷沉寂三年，不過今年熱身賽表現傑出，5場登板自責分率仍是完美的0，有望在生涯第四個球季，首度開季從一軍出發。
在福岡、滋賀激戰後，第三戰高崎健康福祉大高崎對決福井工大福井一戰，也是一路打到9局仍難分勝負；儘管第11、第13局雙方都有機會拿下勝力，但就在15局福井工大福井2出局進占三壘，卻因跑壘失誤遭夾殺，也註定了兩隊將攜手締造春甲新紀錄的命運。
(中時電子報)
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