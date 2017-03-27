美墨圍牆招標 墨國大主教：有意承包就是叛國

美國關防人員和巡邏機構正在美墨兩國邊境圍牆附近巡邏。圖片攝於2016年11月13日。(圖/美聯社)

圖為美國與墨西哥邊境現有的分隔籬笆。(圖/美聯社)

美國總統川普上任以後，為國家安全持續推動的美墨圍牆，一直無法獲得墨西哥國民青睞，除了在美國國內造成爭議以外，墨西哥人對此也相當不以為然，還在國內戲稱這座「長城」是「羞恥之牆」。周日(26日)墨西哥羅馬天主教會大主教更表示，有興趣承接圍牆工程的墨西哥下包商，展現出對國家的背叛。

據《美聯社》(AP)報導，周日(26日)羅馬天主教會大主教在一篇標題為「背叛家鄉」的社論中聲稱，部分墨西哥公司表示有意願提供美墨圍牆工程材料，以幫助美國總統川普順利推動美墨圍牆工程。大主教在文章裡激動表示，「最令人吃驚的是，墨西哥政府經濟當局展現出膽怯的行為，他們對那些有興趣的承包商竟然沒有堅決表示反對。」

墨西哥經濟部長瓜哈爾多(Ildefonso Guajardo)一方面表示政府不會對有興趣承包美墨工程的下包商採許限制行動，但另一方面又語帶威脅的警告他們說，墨西哥人民會監視這些公司對國家是否忠誠，並加以評斷。

報導稱，目前還不是很清楚有多少家墨西哥公司，想要承包美墨圍牆工程案。

墨西哥對於美國總統有意在兩國邊境建設美墨圍牆一事，基本上，一直持反對意見，也不打算付錢興建這座「長城」，日前川普提出預算時，將興建美墨圍牆費用列入計畫中，可能美國將會獨自出錢興建。

(中時電子報)