基隆道道路拓寬鷹架坍塌 1死1命危

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位於基隆市六合街「月眉路都市計畫道路改善拓寬工程（第二標）」上午8時多發生公安意外，橋墩鷹架突然坍塌，3名工人從20公尺高墜落，其中1人當場死亡。

據了解，疑似拆除板模時不慎造成坍塌，另2名工人1名重傷，有生命危險，另1名頭部受有輕傷，送往基隆醫院急救，警方現已到場拉起封鎖線，釐清事故發生過程。1060327

(中央社)