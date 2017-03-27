許病童溫馨空間 瑞信捐兒童遊戲室
瑞信兒童醫療基金會結合企業捐款，今天捐贈新北市板橋亞東醫院「五心級」兒童遊戲室，提前與住院病童，過一個溫馨兼具創意的兒童節。
亞東醫院表示，「海與森林」兒童遊戲室，趕在兒童節之前，以全新的主題開幕。歷經超過1年多的籌畫與施工，「海與森林」兒童遊戲室有如童話故事的立體呈現，精緻可愛又溫馨，再加上插畫家謝介文碳筆親繪的兩大牆面壁畫，讓台灣的友善醫療空間品味，更上一層樓。
基金會表示，這是瑞信捐給新北市區域內的第一個愛心作品。在台灣，區域級以上的醫院有77家，可是附設兒童醫院的只有4家，也沒有任何為兒童量身打造的遊戲空間。但每年約有30萬個孩子，需要待在醫院對抗病魔。
基金會表示，這些住院的孩子當中，74％是10歲以下的孩子，以醫院為家，短則數月，長則1年，孩子的恐懼無助，家人只能心痛焦急。
基金會表示，生病的孩子容易感到無助，在孩子眼中，醫院總是冷冰冰，光是想讓門診的小病人乖乖看診，安撫害怕的情緒，已要大費周章；更何況，必須長時間待在病房裡的小病人。
瑞信兒童醫療基金會表示，將營造以兒童為主體的醫院遊戲空間。除增進治療，幫助小病人轉換心情，釋放及紓解情緒、增加活動區域，也將與其他兒童互動，提供家人一個喘息的空間。
在醫療臨床經驗中，讓小病人感受越多的安全感、歡樂氣氛、正常的人際互動，對治療的穩定度和效果就愈有幫助。基金會除捐贈硬體設施，也培訓專業治療師與課程講師，陪伴帶領孩子在主題空間遊戲、活動。1060327
(中央社)
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